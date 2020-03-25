Православный священник рассказал, почему РПЦ не может даровать массовое прощение грехов

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25 марта 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Из-за коронавируса Римско-католическая церковь даровала индульгенцию всем больным коронавирусом, а также их лечащим врачам. Священник Филипп Ильяшенко объяснил, почему православным не стоит ждать подобного.

Отец Филипп отметил, что любой православный может пригласить священнослужителя в дом, если сам не может пойти в церковь. Также он напомнил, что болезнь считается неким подвигом, точно также, как самопожертвование и труд врачей, которые рискуют жизнями на работе.

«В основах веры говорится, что участие в таинствах — добровольное дело, человек получает прощение не потому что он православный или католик, а в ответ на его свободное волеизъявление, которое производится в каком-то действии», - сказал священник.