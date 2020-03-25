В Совете Федерации предложили меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом

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25 марта 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову предложения по поддержке бизнеса в связи с коронавирусом.

Комитет предлагает правительству обратить внимание на ряд проблем предпринимательского сообщества, которые необходимо учесть в антикризисном плане.

Речь, в частности, идет о сохранении малого бизнеса, для чего предлагается бессрочно продлить единый налог на вмененный доход.

Кроме этого, предлагается распространить меры по временной отсрочке на уплату арендных и коммунальных платежей субъектами малого и среднего бизнеса не только на арендаторов государственного и муниципального, но и частного имущества.

Кутепов отметил, что антикризисным планом не учитывается сегмент гостиничного бизнеса. В качестве меры поддержки предлагается рассмотреть установление нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость в сфере оказания услуг.

Комитет рекомендует ввести отсрочку по оплате различных лицензионных сборов, мораторий на оплату штрафов за первичные нарушения, кроме тех, которые несут угрозу жизни и здоровью населения.

«Предпринимательское сообщество, особенно малый и средний бизнес, является наиболее чувствительным сегментом в данной ситуации. Считаем, что в настоящий момент крайне важно акцентировать внимание на сохранении уже имеющегося бизнеса и недопущении волны банкротств и увольнений», – подчеркнул Кутепов.

Ранее Медведев попросил губернаторов найти способы помочь бизнесу в условиях коронавируса.