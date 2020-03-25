Медведев попросил губернаторов найти способы помочь бизнесу в условиях коронавируса

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25 марта 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: kremlin.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии.

Из 13 кандидатов, девять являются действующими главами регионов – Еврейской АО, Калужской, Липецкой, Магаданской, Тверской и Новгородской областей, а также Бурятии и Удмуртии.

Медведев напомнил, что правительство и парламент работают над тем, как помочь бизнесу в условиях коронавируса, тем не менее, на местах тоже можно найти формы помощи.

Лидер партии власти призвал участников совещания к ответственности и самодисциплине, а также предложил оказывать помощь всем нуждающимся.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение ввести карантин для пожилых в регионах.