Медведев попросил губернаторов найти способы помочь бизнесу в условиях коронавируса

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии.
Из 13 кандидатов, девять являются действующими главами регионов – Еврейской АО, Калужской, Липецкой, Магаданской, Тверской и Новгородской областей, а также Бурятии и Удмуртии.
Медведев напомнил, что правительство и парламент работают над тем, как помочь бизнесу в условиях коронавируса, тем не менее, на местах тоже можно найти формы помощи.
Лидер партии власти призвал участников совещания к ответственности и самодисциплине, а также предложил оказывать помощь всем нуждающимся.
Ранее в Госдуме прокомментировали предложение ввести карантин для пожилых в регионах.