В Госдуме прокомменировали предложение ввести карантин для пожилых в регионах

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24 марта 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

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Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, прокомментировал предложение московского мэры Сергея Собянина ввести карантин для пожилых граждан не только в Москве, но и в российских регионах.

По мнению Нилова, для московского региона данная мера мера оправдана на сто процентов. Он считает, что эту меру нужно распространить и на другие области страны, но решения необходимо принимать на уровне руководства регионов, - передает RT.

Как отметил Нилов, в России регионы отличают и по числу жителей, и по климату. "Поэтому... региональные власти должны внимательно посмотреть, оценить и не в коем случае не должны бояться принятия таких мер", - говорит депутат.

Нилов заметил, что ситуация с коронавирусом людей напрягает, нервирует. Особенно переживают пожилые люди. Но эта категория граждан входит в группу риска. "Но в данном случае пусть лучше будет избыточно, чтобы не допустить распространения и не подвергать опасности тех, кто с наибольшей долей вероятности может заразиться", — сказал Нилов.