В социальной политике должен быть «барометр души»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Виктория Хорт ]

Александр Ржаненков, Фото МРОО «АВИП»

Система социальной защиты в Санкт-Петербурге складывалась постепенно и сегодня уже демонстрирует свою эффективность и широкий охват населения, несмотря на то что в городе растёт число пожилых людей, появляются новые категории граждан, нуждающихся в помощи, а бюджетное финансирование остаётся на прежнем уровне. Устойчивости этой системы и последовательности её действий во многом способствует то обстоятельство, что Комитет по социальной политике уже много лет возглавляет Александр Николаевич РЖАНЕНКОВ – человек, который трудится именно в этой сфере более четверти века.

– АЛЕКСАНДР Николаевич! Вы настоящий «смольнинский долгожитель» среди руководителей комитетов администрации Санкт-Петербурга, в этой сфере трудитесь уже очень давно. Что появилось нового в деятельности Комитета по социальной политике за последние 10 лет?

– Главное – в городе сформировалась устойчивая система социальной защиты и помощи, она сегодня обслуживает более двух с половиной миллионов горожан ежедневно. Учреждения этой системы предоставляют весь спектр услуг для пожилых людей, для семей, для инвалидов, всего – для 81 льготной категории.

За 10 лет создана стабильная финансовая ситуация, которая позволяет реализовывать федеральные и региональные законы. Появились новые законодательные акты, самый главный из них – Социальный кодекс, который аккумулировал в себе весь комплекс мер конкретной поддержки. Мы были инициаторами внедрения ряда технологий, которые в последующем использовались для выработки федерального законодательства (например, закон о социальном обслуживании инвалидов). Кроме того, разработаны новые формы реализации льгот: сиделки, социальное такси, тревожная кнопка – все они появились впервые именно в Петербурге.

И очень важно, что в этом деле нам эффективно помогают сами горожане – конкретные инициативные люди, а также общественные организации, которых сегодня в городе насчитывается 9,5 тысячи! Из них с органами власти взаимодействуют более 7 тысяч. А с нашим комитетом системно работает около 300 организаций.

Сегодня средняя продолжительность жизни в Северной столице составляет 79 лет. За два года увеличилась продолжительность жизни среди мужчин. Несколько лет подряд росло количество рождений. Но сейчас мы попали в прогнозируемую демографическую яму – у нас в пять раз меньше женщин, рождённых в 90­х годах. Мы дважды попадали в эту яму: сначала мало рождений было после Великой Отечественной войны, затем – в 1990­х. Эта периодичность привела к тому, что женщин репродуктивного возраста сейчас объективно меньше, чем в другие годы. Рождаемость снизилась, но благодаря эффективным системным мерам поддержки многократно увеличилось количество многодетных семей – сегодня их более 45 тысяч.

– Эти семьи – приезжие или представители коренного населения?

– Последние пять лет рождаемость действительно росла за счёт мигрантов. А вот многодетные семьи – это, как правило, коренные жители. Сложилось мнение: мол, так называемые маргинальные слои рожают, чтобы иметь дивиденды от государства. Такие факты существуют в сельской местности, но у нас в городе этого нет. Мы системно в различных форматах общаемся с многодетными: эти семьи – образец того, как нужно воспитывать, как осуществляется взаимопомощь, какое должно быть отношение к старшим, родителям, братьям и сёстрам, к чему стремиться детям в семье. Уточню, что детский бюджет в городе на текущий год составляет более 20 миллиардов рублей.

Ещё одна позитивная ситуация – растёт число долгожителей, людей от 90 до 100 лет, а также от 100 лет и выше. В большинстве это – коренные жители, пережившие блокаду.

Так что можно говорить о позитивном векторе в изменении ситуации за эти прошедшие годы. Ведь ещё 15 лет назад у нас и пенсии, и зарплата своевременно не выплачивались, не в полной мере реализовывались региональные и федеральные законы.

– Как все эти годы в Петербурге оказывалась помощь при рождении первенца матерям одиночкам и другим уязвимым категориям молодых родителей?

– Мы давно и системно помогаем семьям с различной демографической историей: матери-одиночки, студенческие семьи, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с детьми с целиакией и др. Выплаты при рождении первого, второго и последующих детей постоянно увеличиваются, появились материнский капитал и земельный сертификат для многодетных семей и многое другое.

Кроме того, мы поддерживаем все семьи, где есть дети, в приобретении продуктов питания, одежды детского ассортимента. Родителям выдаём детскую карту. А ведь мы ввели её 15 лет назад. В те времена ещё не было нынешних кредитных карт, и при этом надо было защитить ребёнка от нецелевых трат. Деньги, перечисляемые на карту, могут использоваться только для приобретения конкретных товаров. В те годы часто не выплачивалась или задерживалась заработная плата, пенсии, и порой «детские» деньги использовались не по назначению.

Только в нашем регионе было принято решение ежемесячно выплачивать детям, имеющим инвалидность с детства, прожиточный минимум. Каждая четвёртая семья в городе сейчас получает какие-либо меры поддержки. В среднем семья имеет в месяц (из самых разных финансовых источников) дополнительно10 тысяч рублей. Сюда включается ещё компенсация на жильё, проезд, медицинское обслуживание, питание, приобретение товаров для школьников и т.д. Мы ежегодно индексируем и дополняем компенсации по самым разным направлениям: например, молодые мамы, которые родили первого ребёнка в возрасте от 19 до 24 лет, с этого года получают дополнительные выплаты свыше 50 тысяч рублей. Мы стимулируем рождение первого ребёнка, как это было ранее. Отложенное рождение первенца, как сейчас модно, до 29 лет и старше, становится проблемой и большим риском в силу самых разных причин – здоровья, последующих рождений.

Кроме того, в каждом районе мы создали центры семьи и детства, которые курируют все перечисленные направления по месту жительства. Такой практики нет пока ни в одном регионе. Наш опыт в этой сфере уже применяется на федеральном уровне.

Недавно президент озвучил поручения по дополнительным выплатам с января текущего года семьям, доход которых ниже двукратного прожиточного уровня (меньше 22 тысяч рублей), и в этом году они будут получать дополнительно по 5,5 тысячи рублей. А в следующем году выплаты будут увеличены. Процесс пошёл, изменения позитивные, и они обязательно принесут результат. Но тем не менее существуют проблемы с абортами, гражданскими браками, разводами. Сегодня, к сожалению, у молодёжи иные ценности и приоритеты, как, впрочем, и во всём мире: сначала встать на ноги, получить образование, жильё, работу, и только потом ставится вопрос о ребёнке.

Александр Ржаненков в Общественной приёмной АВИП (Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров)

– У Комитета по социальной политике сложилась устойчивая репутация: это ведомство – не просто получатель и распорядитель бюджетных средств, но и инициатор различных благотворительных проектов и акций. Один из недавних примеров – «Социальный патруль». Расскажите, пожалуйста, о нём подробнее.

– Я уже говорил о наших инициативах, связанных с сиделками и нянями, тревожной кнопкой, социальным такси и социальным контрактом, выплатами семьям, которые родили второго и третьего ребёнка, социальными участковыми (тоже наше ноу-хау). Некоторые из них появились благодаря тесному сотрудничеству с некоммерческими организациями. Это же касается и «Социального патруля». Есть люди, оказавшиеся по разным причинам в трудной жизненной ситуации, – так называемые лица без определённого места жительства (бомжи). Но надо понимать, что 70% этой категории граждан утрачивают своё жильё в результате недобросовестных сделок, жульнических махинаций с недвижимостью и т.д. Они не изгои, а нормальные люди, просто им нужна наша помощь. Они оказались «на дне», не имеют жилья, работы, многие больны. И на этом сложном направлении сейчас работают многие общественные организации: «Ночлежка», «Диакония», ряд других. Понятно, что в осенне-зимний период в нашем северном городе выживать достаточно сложно. Поэтому мы создали в каждом районе пункты обогрева, на конкурсной основе софинансируем из бюджета программы, по которым эти организации предоставляют различные услуги.

Например, «Диакония» дополнительно выиграла президентский грант – по созданию «Социального патруля». Добровольцы и социальные работники объезжают конкретные объекты, где обитают эти лица, отвечают на телефонные звонки неравнодушных людей, на месте оказывают помощь в организации питания, медицинских услуг, одежды, оформления документов и инвалидности. В том числе с помощью нашего Центра учёта и социального обслуживания таких граждан определяют в учреждения для постоянного и временного проживания. В результате сегодня на улицах стало значительно меньше опустившихся, плохо выглядящих людей. Как правило, большинство из них находятся в учреждениях, где им комфортно. И «Диакония», и «Ночлежка» принимают участие в конкурсных процедурах, мы их ежегодно субсидируем под эти программы. И надо отдать им должное – ведь далеко не каждый будет контактировать, а тем более помогать людям, с которыми порой непросто находиться рядом, у многих есть серьёзные инфекционные заболевания. Но наши помощники налаживают с бомжами контакт, общаются. Так что эти организации мы поддерживали и будем поддерживать!

– Относительно новое направление социальной защиты – работа добровольцев (волонтёров). Каким образом вы взаимодействуете с этими энтузиастами?

– Наш город – один из первых регионов Российской Федерации, где системно подошли к идее этого движения, мы первыми в стране разработали и приняли Концепцию развития социального добровольчества. При губернаторстве Валентины Ивановны Матвиенко были приняты закон и постановление правительства. Тогда же создали структуру при нашем подведомственном учреждении – ресурсный центр, где общественные организации, люди, которые хотят себя реализовать в тех или иных видах деятельности, имеют возможность получить образование и необходимую информацию. Впоследствии к этой работе подключились комитеты по молодёжной политике, образованию, культуре, здравоохранению и ряд других. Всего в городе работает больше 30 тысяч волонтёров! Это и молодёжь, которая хочет испытать и проявить себя, оценить свои возможности, проверить профессиональные навыки в той области, где они учатся или получили образование, найти своё место. И пожилые люди, которые оказывают помощь своим сверстникам в общественных организациях, работают через официальные структуры либо индивидуально. Например, в стационарных учреждениях оказывают конкретную посильную помощь – водят на прогулки.

В штате городских ведомств и учреждений социальной сферы свыше 20 тысяч сотрудников плюс более 30 тысяч волонтёров. Это – колоссальный ресурс. Серьёзную поддержку оказывают организации негосударственного сектора – коммерческие, некоммерческие, конфессиональные структуры. Например, у нас есть интернаты для пожилых, престарелых, людей с физическими патологиями. Это – дорогостоящая история. И в Петербурге сейчас более 10 структур, которые создали, построили, организовали интернаты такого типа с современным оборудованием, комфортными условиями проживания. Они получают от нас возмещение затрат, субсидии. В этих учреждениях проживают в комфортных условиях люди, которые нуждаются в помощи. Появились конкуренция, рынок, и человек имеет возможность выбора не навязанной услуги, а места, где ему комфортнее, лучше.

– Как вы оцениваете деятельность Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров по повышению качества жизни социально незащищённых слоёв населения?

– АВИП – одна из многих общественных организаций, которые эффективно работают с нами в социальной сфере. Они начали свою работу с востребованного узкого направления: создали систему обучения пожилых людей основам компьютерной грамотности, это социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн». Старшее поколение не всегда готово к общению с компьютерами, но жизнь заставила – появилось большое количество услуг, ориентированных на электронные информационные каналы. Да и возможности другие: не все люди могут выходить из дома, а использование интернет-пространства многим позволило общаться, развиваться. АВИП организовывала всероссийские конкурсы по обучению компьютерной грамотности. Благодаря их деятельности мы открыли подразделения в государственных и культурных учреждениях, библиотеках, комплексных центрах социального обслуживания. К проекту подключились многие учебные заведения. Ассоциация на этом не остановилась и начала оказывать услуги людям, которые нуждаются в конкретной социальной помощи на дому, в творческой деятельности. У нас огромное число пожилых граждан, желающих активно себя реализовать в кружках по интересам, в танцах, пении. Мы ежегодно проводим праздник «Старшее поколение» в Экспофоруме.

Ассоциация также проводит информационно-­разъяснительную работу, юридическую поддержку по разным направлениям. Раз в неделю у них в офисе я веду приём граждан. Порой принимаю более 50 человек за два часа, чтобы услышать просьбы, пожелания, решить проблемы. При этом АВИП создаёт рабочие места, они привлекают как пожилых, так и молодых людей к работе, в том числе и к волонтёрству. И ежегодно более 10 тысяч петербуржцев получают социальные услуги в этой ассоциации.

Президентом поставлена задача: до 10% бюджета регионов должны выделяться под те услуги, которые оказывают негосударственные, общественные, конфессиональные и другие организации. Мы на сегодняшний день подошли к объёму около 8%. Это эффективные, целевые, адресные меры поддержки. Более того, через них реализуются те меры, которые не может предоставить государство. Например, есть ассоциация родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». Через них решаются колоссальные вопросы. Мы системно контактируем с более чем 300 организациями, постоянно в том или ином формате их поддерживаем, в том числе и финансово. Недавно, например, на заседании правительства я докладывал вопрос о субсидировании общественных организаций ветеранов, инвалидов, жертв политических репрессий, ветеранов труда, афганцев в компенсации тех затрат, которые они несут за предоставленные помещения. Мы за них платим коммунальные платежи, арендную плату за использование площади не более 100 квадратных метров. Это существенная поддержка, которая даёт им возможность реализовать свои планы.

– Часто можно слышать легенды о длительности вашего рабочего дня – с 7 утра до позднего вечера. Он при этом и чрезвычайно насыщен событиями, встречами, поездками. По каким принципам вы выстраиваете ежедневный график работы? И как всё успеваете делать?

– Главное – хотеть, стараться быть полезным. Это не высокопарные слова. Такое воспитание я получил изначально от своих родителей, от той системы, которая на тот момент работала, где было нормой жить не для себя, а для общества.Когда видишь проблемы горожан, невозможно оставаться равнодушным.

Да, у меня с 7 часов приём – надо дать возможность людям обратиться напрямую, и как можно быстрее. Ведь у нас достаточно закрытая система. Простой человек везде натыкается на ограничения по времени, запись, электронные двери и т.д. Для документов создано «единое окно» – это МФЦ, которые эффективно работают. Но люди хотят общения с теми, кто решает проблемы и управляет процессом.

Помимо этого в течение дня возникает много обстоятельств, когда нужно реагировать на разные звонки, начиная от госпитализации конкретного человека и заканчивая, к примеру, историей 96­летней женщины, которая хочет вернуться из Франции на постоянное проживание в Россию и уйти из жизни здесь, на родине.

И кроме того, я не люблю, чтобы кто-то стоял в приёмной – ни коллеги, ни посетители, поэтому двери открыты и идёт такое параллельное решение вопросов. Это вполне возможно при желании. А вечером, каждый день, в том или ином формате выезды на встречи. В выходные тоже проходят разные мероприятия, но при этом всегда можно найти возможность выплеснуть из себя накопившиеся за день эмоции. Для меня это спорт: футбол, баскетбол. Накричишься, набегаешься, снимешь напряжение – и всё прекрасно.

Я получаю удовольствие и от того, что, приходя вечером домой, параллельно ужиная и составляя план, общаюсь и делаю что-то по дому. Сам себе готовлю – и утром, и вечером. Уборкой дома занимаюсь сам, не люблю беспорядка. Сам стираю свои вещи, этот процесс никому не доверяю. Такая натура. Считаю, что лучше всё сделать самому. Жена не возражает. Пусть это будет поздно, но я в этом нахожу удовольствие. Если летом получается выскочить на дачу, я там ползаю на коленях: выращивать цветы – моё любимое занятие.

– Любите держать ситуацию под контролем?

– Хочешь не хочешь, но система такова, что всё надо контролировать. Надо не только решать оперативные вопросы, но и прогнозировать ситуацию, снимать предполагаемые проблемы. Должен быть барометр души. Мне в этом помогают какие­то внутренние, порой необъяснимые процессы. Коллеги знают: я ощущаю ситуацию, которая может сложиться неприятно. Очень важно иметь поддержку и доверие своих коллег, руководства. Когда к тебе уважительное отношение, это вдохновляет.

И при этом нужно иметь крепкое здоровье, без него тоже никуда. Я ни разу в своей жизни не пил спиртного и не курил.

И ещё очень важное – команда. Когда она хорошая, приятно приходить на работу. У меня часто бывает ощущение неудовлетворения, если не получается пообщаться с людьми и коллегами по-другому, не по работе. У меня есть хобби. Я сам смоленский, горжусь этим. Стараюсь хоть иногда туда выбраться, встретиться с друзьями, посетить погосты предков. Недавно мы туда ездили командой друзей в маленьком автобусе, поиграли в футбол. Кстати, о футболе: после семи часов вечера и до двенадцати приятно побегать, накричаться, намотать километры. Всех заставляю бегать интенсивно. И мои коллеги­ровесники играют активнее и лучше, чем молодёжь.

– Что бы вам хотелось поменять, улучшить в работе комитета, но пока не получается?

– Хочется, чтобы люди, которые приходят к нам на службу, были больше подготовлены морально: имели желание решать проблемы людей и получать от этого удовольствие. С желанием шли на работу и с таким же желанием – домой. Хочется решить вопрос по заработной плате. Сегодня в комитете, как, впрочем, и в других учреждениях, уровень зарплаты невысокий, а ребята очень профессиональные. И терять их не хотелось бы. Считается, что в системе власти высокие заработки, престиж, – это не так.

Хочется, чтобы было больше возможностей для реализации помощи, которую мы можем оказывать населению. Ведь за чертой бедности – больше ста тысяч человек в городе. Хочется, чтобы социальной сфере уделялось больше внимания – и в выделении финансовых источников, и в законодательной базе. Так объективно сложилось – и в стране, и в Петербурге, – что поддержка в большей степени осуществляется здравоохранению и образованию. Но мы пока опаздываем в сфере социальных услуг. Пожилых людей становится больше, а финансирование остаётся на том же уровне. Конечно, многое зависит от первого лица, но нам, я считаю, всегда везло на лидера города. Даже в советские времена.

Люди нас всегда поддержат, если мы открыты, если ведём откровенный, прямой диалог. То есть не просто слышим их, но и принимаем решения, действуем оперативно и конкретно. Тогда власть будет устойчива, тогда будет позитивное движение вперёд.