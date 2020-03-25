Преднамеренное нарушение карантина, из-за которого погибнут люди, приравняют к терроризму

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25 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

По итогам рассмотрения поправок на Совете Госдумы, планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта. Виновным в несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, будет грозить до 7 лет лишения свободы.

По словам одного из авторов поправок, председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

Документ предполагает усиление наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей. За это предлагается наказывать штрафом (от 500 тыс. до 1 млн рублей), либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

В документе говорится, что за нарушение карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет. Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Расследование тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории – следователей полиции.

Ранее в Госдуме решили усилить ответственность за оборот фальсифицированных и некачественных лекарств.