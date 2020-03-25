В Кремле рассказали, почему Путин не отказался от рукопожатий

В среду, 25 марта, в Кремле рассказали, почему президент Российской Федерации Владимир Путин даже в условиях стремительного распространение коронавируса нового типа не отказался от рукопожатий.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России привык всегда здороваться за руку со своими собеседниками и сейчас продолжает это делать. В Кремле добавили, что при этом Владимир Путин соблюдает все необходимые меры предосторожности и правила дезинфекции.