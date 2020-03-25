Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Кремле рассказали, почему Путин не отказался от рукопожатий

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле рассказали, почему Путин не отказался от рукопожатий
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
В среду, 25 марта, в Кремле рассказали, почему президент Российской Федерации Владимир Путин даже в условиях стремительного распространение коронавируса нового типа не отказался от рукопожатий.
 
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России привык всегда здороваться за руку со своими собеседниками и сейчас продолжает это делать. В Кремле добавили, что при этом Владимир Путин соблюдает все необходимые меры предосторожности и правила дезинфекции.
 
Ранее стало известно, что президент Российской Федерации в среду выступит с обращением к жителям страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью