Путин в ближайшие часы обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие часы обратится к гражданам страны в связи с распространением коронавируса нового типа. Глава государства сейчас завершает работу над текстом.

Соответствующую информацию днем в среду, 25 марта, предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что обращение Владимира Путина сегодня покажут по телевидению.