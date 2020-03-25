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Путин в ближайшие часы обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин в ближайшие часы обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие часы обратится к гражданам страны в связи с распространением коронавируса нового типа. Глава государства сейчас завершает работу над текстом.
 
Соответствующую информацию днем в среду, 25 марта, предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что обращение Владимира Путина сегодня покажут по телевидению.
 
Напомним, общее количество зараженных коронавирусом на территории России достигло 658 человек, из которых 410 находятся в Москве. Известно о 29 выздоровевших. Еще 122 тысячи граждан РФ в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.
ЕТ
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