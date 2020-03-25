Две жительницы Тулы заразились коронавирусом после контактов с больными

Две жительницы Тулы заразились коронавирусом нового типа после контакта с заболевшими людьми. Согласно последней информации, женщины, о которых идет речь, за границу в последнее время не выезжали.



В облправительстве уточнили, что гражданки вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Состояние женщин является удовлетворительным, они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ранее в Тульской области было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.