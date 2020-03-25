В облправительстве уточнили, что гражданки вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Состояние женщин является удовлетворительным, они находятся в больнице под наблюдением врачей.
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Две жительницы Тулы заразились коронавирусом после контактов с больными
25 марта 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
В облправительстве уточнили, что гражданки вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Состояние женщин является удовлетворительным, они находятся в больнице под наблюдением врачей.