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Две жительницы Тулы заразились коронавирусом после контактов с больными

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Две жительницы Тулы заразились коронавирусом после контактов с больными
лаборатория, Nikolay Gyngazov/Russian Look
Две жительницы Тулы заразились коронавирусом нового типа после контакта с заболевшими людьми. Согласно последней информации, женщины, о которых идет речь, за границу в последнее время не выезжали.

В облправительстве уточнили, что гражданки вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Состояние женщин является удовлетворительным, они находятся в больнице под наблюдением врачей.
 
Ранее в Тульской области было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 
Напомним, за минувшие сутки на территории России зарегистрировали 163 новых случая заболевания.
ЕТ
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