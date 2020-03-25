В Кремле оценили возможность отмены парада Победы в Москве в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 марта, прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве в этом году. Согласно последней информации, данный вопрос обсуждается.

Песков подчеркнул, что пока конкретное решение не принято, так как следует и отдать должное героизму участников войны, и не подвергать здоровье людей опасности в период распространения коронавируса.

В Кремле уточнили, что подготовка к параду Победы продолжается. Окончательное решение будет принято в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации. Дмитрий Песков добавил, что в вопросах проведения массовых мероприятий в сложившейся обстановке следует быть более гибкими.