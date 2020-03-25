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В Кремле оценили возможность отмены парада Победы в Москве в этом году

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле оценили возможность отмены парада Победы в Москве в этом году
парад Победы в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 марта, прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве в этом году. Согласно последней информации, данный вопрос обсуждается.
 
Песков подчеркнул, что пока конкретное решение не принято, так как следует и отдать должное героизму участников войны, и не подвергать здоровье людей опасности в период распространения коронавируса.
 
В Кремле уточнили, что подготовка к параду Победы продолжается. Окончательное решение будет принято в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации. Дмитрий Песков добавил, что в вопросах проведения массовых мероприятий в сложившейся обстановке следует быть более гибкими.
 
Ранее стало известно, что в среду президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.
ЕТ
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