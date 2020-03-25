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Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Ростове-на-Дону

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Ростове-на-Дону
Фото: Pixabay

Областное управление Роспотребнадзора подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в Ростове-на-Дону. Сообщается, что его выявили у приехавшей из Таиланда женщины.

Ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметивший, что женщина будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления. Пока что ее состояние оценивается как удовлетворительное, а температура, как сказал губернатор, 36,6.

Из Таиланда она вернулась не одна. Тех, кто контактировал с заболевшей женщиной, переведут под медицинское наблюдение и будут обследовать.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировали 120 случаев заболевания коронавирусом.

ДВа

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