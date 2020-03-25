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В Москве за сутки зафиксировали 120 случаев заболевания коронавирусом

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве за сутки зафиксировали 120 случаев заболевания коронавирусом
Кремль, pixabay.com
За минувшие сутки в Москве было зафиксировано 120 новых случаев заболевания COVID-19. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
 
В сообщении также говорится, что шесть случаев заболевания было выявлено за прошедшие 24 часа на территории Московской области.
 
Ранее сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что за сутки в стране были зарегистрированы 163 новых случая коронавирусной инфекции в 20 регионах. Количество зараженных увеличилось с 495 до 658.
ЕТ

Общество

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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