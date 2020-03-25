В Москве за сутки зафиксировали 120 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Москве было зафиксировано 120 новых случаев заболевания COVID-19. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В сообщении также говорится, что шесть случаев заболевания было выявлено за прошедшие 24 часа на территории Московской области.