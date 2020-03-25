Россияне назвали самые популярные поправки в Конституцию

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

Среди конкретных поправок, предложенных для оценки соотечественникам, наиболее важной россияне посчитали доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимым для россиян оказалось признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

89% граждан одобряют закрепление в Конституции защиту исторической правды и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны.

Из 10 россиян восемь считают важными ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей. 80% соотечественников уверены в важности конституционной защиты институт брака как союза мужчины и женщины.

Менее половины поддерживающих голосов (по 47%, соответственно) набрали такие поправки в Конституцию, как расширение полномочий Совета Федераций и Госдумы.