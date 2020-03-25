В новой Конституции будут закреплены социальные обязательства государства

Аргументы Недели → Политика 13+

25 марта 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что без поправок современная Конституция так и останется «декларацией о намерениях».

«Президент Владимир Путин предложил социальные обязательства государства сделать нормой прямого действия, - отметил Владимир Бурматов. - Это касается минимального размера оплаты труда, индексации пенсий, социальных выплат, пособий. Теперь эта норма наполнена конкретным содержанием».

Депутат сообщил, что всего принято 170 поправок в Конституцию, теперь — дело за простыми гражданами, которые должны высказать свою позицию. Отметим, что всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны предварительно назначено на 22 апреля. Возможно, сроки голосования будут сдвинуты из-за пандемии коронавируса. «Президент подпишет изменения только после общероссийского голосования, если поправки будут поддержаны обществом», - подчеркнул Владимир Бурматов.