В Челябинской области заключенных решили подключить к борьбе с коронавирусом

В Челябинской области заключенные помогут ликвидировать дефицит медицинских масок, обозначившийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-губернатор области Ирина Гехт.
По ее словам, завод в городе Еманжелинске переходит на изготовление масок. Кроме этого, маски стали шить в учреждениях областного управления ФСИН.
Гехт также добавила, что все лечебные учреждения полностью обеспечены масками, кроме этого, область ждет крупную партию масок из Москвы.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае жителям запретили выезжать за пределы городов.