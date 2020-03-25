В Челябинской области заключенных решили подключить к борьбе с коронавирусом

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25 марта 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт ФСИН РФ

В Челябинской области заключенные помогут ликвидировать дефицит медицинских масок, обозначившийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-губернатор области Ирина Гехт.

По ее словам, завод в городе Еманжелинске переходит на изготовление масок. Кроме этого, маски стали шить в учреждениях областного управления ФСИН.

Гехт также добавила, что все лечебные учреждения полностью обеспечены масками, кроме этого, область ждет крупную партию масок из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае жителям запретили выезжать за пределы городов.