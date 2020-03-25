В Красноярском крае жителям запретили выезжать за пределы городов

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25 марта 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: сайт администрации г. Красноярска

Руководители муниципалитетов Красноярского края получили указание ограничить передвижение граждан между городами и поселками. Такое распоряжение поступило от губернатора края Александра Усса.

Глава региона объявил об этом решении на селекторном совещании с руководством городов и районов, предложив в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавируса ограничение выезда граждан за пределы муниципальных образований. Исключение будет сделано для «неотложных поездок».

Кроме этого, губернатор поручил «способствовать самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», а также объяснять населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей».

Кроме этого, в Красноярском крае возьмутся за разработку мер поддержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первый случай смерти от нового вируса.