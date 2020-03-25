Слуцкий назван перенос Олимпиады в Токио ответственным решением

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25 марта 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что перенос летней Олимпиады в Токио на 2021 год – ответственное, объяснимое, да и абсолютно закономерное решение в условиях пандемии.

«Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в большинстве стран. Бороться с его распространением нужно также всем миром», – заявил Слуцкий.

Он напомнил, что «в рамках мер профилактики приостанавливается авиасообщение, отменяются крупнейшие международные форумы».

Парламентарий также отметило, что в таких условиях нет ничего страшного, если график летних Олимпийских игр будет скорректирован.

«Здесь все логично. Не стоит рисковать жизнями и здоровьем спортсменов и болельщиков», – сказал депутат.