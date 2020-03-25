В Краснодаре начали дезинфицировать кнопки лифтов

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25 марта 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

В столице Краснодарского края приняли решение о дополнительной дезинфекции из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме общественного транспорта и социальных учреждений, в городе взялись обеззараживать кнопки лифтов, перила и дверные ручки в подъездах жилых домов.

Все остальные площади в многоквартирных домах будут мыть в обычном режиме. Причем, дополнительная обработка поверхностей практически никак не должна повлиять на оплату услуг управляющей организации, поскольку это уже входит в стоимость.

Сообщается, что во многих многоэтажных домах столицы Кубани домах жители присоединяются к уборке. К примеру, уборщики дезинфицируют утром, а жители подъезда – вечером или наоборот.

Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.