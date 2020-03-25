Все синагоги временно закрыли в России из-за коронавируса

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25 марта 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФЕОР

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В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) сообщили о временном закрытии все синагог в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар направили рекомендацию о закрытии синагог во всех регионах страны на прошлой неделе.

Решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры. В заявлении Федерации отмечается, что закрытие синагог не означает, что работа еврейских общин будет прекращена. Общины продолжат свою деятельность в дистанционном формате.

23 марта рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.

Духовное управление мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского края объявило 24 марта о закрытии всех мечетей из-за угрозы распространения коронавируса