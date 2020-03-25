На Курилах после землетрясения объявили об угрозе цунами

Землетрясение было зафиксировано в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители четырех районов Камчатки ощутили подземные толчки силой до пяти баллов. Эпицентр землетрясения располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан.

Как сообщает МЧС, подход волны цунами к Курилам ожидается в 07.04 по московскому времени. Ее высота может быть от слабой до умеренной.