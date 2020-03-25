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На Курилах после землетрясения объявили об угрозе цунами

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Курилах после землетрясения объявили об угрозе цунами
волна, pixabay.com
После землетрясения магнитудой 7,3 по Северо-Курильскому району была объявлена угроза цунами. Соответствующую информацию предоставила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
 
Землетрясение было зафиксировано в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители четырех районов Камчатки ощутили подземные толчки силой до пяти баллов. Эпицентр землетрясения располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан.
 
Как сообщает МЧС, подход волны цунами к Курилам ожидается в 07.04 по московскому времени. Ее высота может быть от слабой до умеренной.
 
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