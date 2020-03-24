Названа опасность произошедшего в Хорватии землетрясения

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24 марта 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин назвал опасным не силу толчков, а расположением эпицентра.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин объяснил, что самым страшным в данной ситуации было не количество баллов, а то, что землетрясение произошло фактически в городе.

«Хорватия действительно относится к достаточно высокоактивному сейсмическому региону, но, это конечно не Италия, Хорватия западнее расположена, поэтому активность ниже. И тем менее, достаточно сильные землетрясения там происходят. Но понимаете, когда землетрясение происходит вблизи города, то даже не очень сильные толчки могут вызвать достаточно серьезные разрушения», – разъясняет эксперт.