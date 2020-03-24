Песков поручил уничтожить смартфон, на который Путина снимали в Коммунарке

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24 марта 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: kremlin.ru

В Сети появилось видео, на котором пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков просит сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства в инфекционное отделение.

Отмечается, что уничтожить телефон пришлось в целях дезинфекции. «Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по Телеграму отправляете. Там один контакт — «Дима»... Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», - попросил Песков медработницу.

Ранее Владимир Путин лично осмотрел больницу в Коммунарке и поговорил с главврачом Денисом Проценко. Президент отметил профессионализм врачей.