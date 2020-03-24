Во Владимире фельдшеры работают без противоэпидемических костюмов

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24 марта 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Во Владимире работники скорой помощи вынуждены приезжать на вызовы по коронавирусу в обычных хирургических халатах, которые не способны защитить от вируса. Врачи ожидают поставку противоэпидемических комплектов «САДОЛИТ-1».

Отмечается, что на сегодняшний день на станции осталось всего 90 хирургических комплектов. Длговор на поставку противоэпидемических костюмов был заключен в середине марта, однако по его условиям поставка будет осуществлена в течение 45 дней.

В комплект «САДОЛИТ-1» сходят брюки, куртка, шапочка, халат, хирургические перчатки, респиратор, герметичные очки, нарукавники, высокие бахилы и ламинированный фартук.