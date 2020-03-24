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На Украине журналистка оскандалилась с придирками к врачам

, 19:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине журналистка оскандалилась с придирками к врачам
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Зарплата украинской журналистки Янины Соколовой оказалась почти в 60 раз больше дохода врачей. В скандальном репортаже корреспондент пыталась «гонять» медиков, которые борются с коронавирусом.

Скандальный репортаж вышел в эфире телеканала «Украина 24». Он принадлежит олигарху Ренату Ахметову. Янина Соколова явилась в больницу и начала приставать к медикам, которые в этот момент работают в тяжелом режиме, пытаясь справиться с пандемией.

«По моей инфе, у Янины Принципиальной Соколовой месячная зп на канале Ахметова 10 000-12 000 долларов», — заявил известный украинский блогер Анатолий Шарий: «Сколько это зарплат врача я не знаю».

Некоторое время назад сообщалось о сокращении заработков украинских медиков. Это произошло из-за реформы системы здравоохранения. Зарплата медиков сокращается до минимального уровня оплаты труда. На Украине он равен 4700 гривен.

Десять тысяч долларов зарплаты Янины Соколовой в 59,81 раз больше заработка украинского медика после реформы. «Минималку» врачам украинские власти планируют начать платить с апреля.

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