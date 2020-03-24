В чём отличие карантина от самоизоляции?

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24 марта 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Юрист Игорь Акулин объяснил, в чем заключается отличие между карантином и самоизоляцией и какое наказание ожидает нарушителей карантинного режима.

Акулин отметил, что с законодательной точки зрения карантин является обязательным к исполнению, тогда как самоизолированные люди добровольно принимают решение отгородиться от социума. Юрист пояснил, что нарушителей карантина может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Максимальной мерой является штраф в размере 80 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ, а также год лишения свободы. При этом он отметил, что если из-за нарушения карантина кто-то умер, то нарушителя может ждать до пяти лет заключения.