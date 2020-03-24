Кадыров сообщил о первом случае в Чечне заражения жителя республики коронавирусом

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24 марта 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото из соцсети "Фейсбук"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первом случае в республике заражения новым коронавирусом. По сведениям чеченского лидера, коронавирус COVID-10 официально зарегистрирован у гражданина, вернувшегося из-за границы.

По словам Кадырова, приняты все меры с целью установления лиц, с которыми мог контактировать заболевший человек.

Когда и из какой страны прибыл человек с коронавирусом, глава Чечни не уточнил, - передает РИА Новости.

Возможно, он вернулся в Чечню, но не самоизолировался. Кадыров написал в Telegram-канале: "К сожалению, у нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа...Хотя в аэропорту, на вокзале организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования".

Рамзан Кадыров час назад написал в соцсети "Фейсбук" такое сообщение: "На данный момент в Чеченской Республике выявлено три случая с подозрением на коронавирус. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по ЧР Риты Термулаевой, их анализы направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза. Более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине".



Глава Чечни рассказал: "Ситуацию усложняет то, что в определённых случаях болезнь протекает бессимптомно. Человек может и не подозревать, что он является носителем инфекции". Он призвал "всех и каждого быть предельно бдительными и проявлять гражданскую сознательность".

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"Я обращаюсь к жителям республики по возможности не выезжать за пределы региона и не выходить из дома", - попросил Кадыров земляков. В случае недомогания и высокой температуры следует немедленно позвонить врачам.

Он объявил о принятом решении "закрыть в Чеченской Республике все рестораны, кафе и места массового скопления людей". При этом продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. "Мы должны выработать наиболее эффективные пути, направленные на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции"- написал Кадыров.