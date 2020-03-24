В Центробанке разъяснили, каких банкоматов коснется ограничение по выдаче наличных

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24 марта 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

В Центробанке разъяснили ситуацию по ограничению выдачи и приема банкнот в некоторых банкоматах.

Рекомендации, которые были разосланы в кредитные учреждения страны, касаются исключительно аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции.

В ЦБ пояснили, что такие банкоматы будут работать как традиционные, банкам рекомендовали отключить лишь режим рециркуляции, при этом возможность выдачи и приема наличных будет сохранена.

Что касается традиционных банкоматов, где можно только получить или положить наличные, то их «этот пункт рекомендаций не касается», Кстати, доля таких банкоматов по стране составляет примерно 75%.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку после снижения цены на нефть и курса рубля.