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24 марта 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

каронавирус в Италии, фото: соцсети

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру: закрываются города, вводится тотальный карантин и режим самоизоляции, но пока остановить эпидемию не получается. При этом случаев заражения насчитывается уже более 370 тысяч, а количество погибших – превышает 16 тысяч человек. Ученые со всего мира разрабатывают и тестируют вакцину от COVID-19 для того, чтобы остановить заболевание, которое продолжает уносить жизни людей.

эпидемия коронавируса в Италии

Тем не менее, смертность от коронавируса тоже вызывает некоторые вопросы. Так, например, в Китае, который изначально стал главным эпицентром распространения вирусной инфекции, на 80 тысяч случаев заражения приходится чуть более 3 тысяч смертей. В Южной Корее соотношение такое: на девять тысяч – 120 смертей. В это же время в Италии на 60 тысяч случаев заражения приходится 6 тысяч смертей, а в Испании на 30 тысяч – 2 тысячи. То есть, в Китае умирает каждый двадцать пятый, в Южной Корее – каждый семьдесят пятый, в то время, как в Италии – каждый десятый, а в Испании – каждый пятнадцатый. Отсюда становится очевидно, что в европейских странах смертность от COVID-19 почему-то намного выше. Неужели европейская медицина так сильно уступает медицине стран Азии? В чем причины такой высокой смертности?

Упустили момент

Существует вероятность, что дело не в итальянской или испанской медицине, а в неправильной государственной тактике этих стран. Так, например, телеведущий и врач Александр Мясников поделился мнением, что итальянские больницы попросту «захлебнулись» от наплыва пациентов в первые дни роста эпидемии. По его мнению, власти упустили момент, когда ситуацию необходимо было брать под жесткий контр

врач Александр Мясников

Действительно, сложилась такая проблема, что больницы Италии не справлялись: пациентов, у которых симптомы COVID-19 выражались в мягкой форме, отправляли домой под соблюдение режима самоизоляции. В больницах под надзором оставляли лишь тех, у кого болезнь протекала тяжело. В то же время не все отправленные домой пациенты соблюдали карантин, отчего болезнь продолжала распространяться дальше, пока в стране не ввели крайние меры. Именно эта неразбериха, ставшая следствием беспечности ответственных лиц, повлекла за собой высокие темпы распространения коронавируса. И потенциал итальянской медицины не справился с болезнью. Дело не в отсутствии профессионализма врачей, дело в том, что сил медицинских работников попросту не хватило на такое огромное количество пациентов. Не хватило и медицинской техники, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были необходимы многим заболевшим. А к тому моменту, когда власти Италии или Испании смогли обеспечить медицину всем необходимым, количество заболевших было запредельным, а уровень смертности недосягаемым.

Погрешность в статистике

Стоит верить в это, или не стоит, но существует мнение, что смертность от коронавируса в некоторых европейских странах не намного выше, чем в Китае или Южной Корее. Все дело в статистической погрешности, которая опять же является следствием несвоевременного принятия карантинных мер. Так, защитники этой «теории» указывают на то, что в Южной Корее был проведён массовый тотальный скрининг, поэтому изначально удалось выявить все случаи заражения коронавирусом.

проведение теста на COVID-19

В то же время в Италии тестировали только тех пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой и крайне тяжелой форме. Те люди, которые легко переносили коронавирус, якобы даже не обследовались на его наличие, а таких людей может быть большинство. Вот и выходит, что из ста случаев заболевания ставили диагноз лишь тридцати, среди которых умирало трое. Так и получается соотношение одного к десяти. Согласно этому мнению, в Италии в разы больше заболевших, чем сообщает официальная статистика. Однако никаких реальных доказательств эта позиция не имеет.

Дисциплина и государственный контроль

Есть мнение о том, что винить в повышенном уровне смертности необходимо недисциплинированных граждан. Эксперты, придерживающиеся данной позиции, настаивают на различии культур европейского и азиатского типа, а также различии методов государственного контроля этих стран. Так, например, граждан Китая в силу исторического развития можно назвать более дисциплинированными: это идёт из постоянной милитаризации нации. В то же время итальянцы, испанцы, да и в целом жители европейских стран – представители либерализма, пропагандирующего свободу личности. Властям намного сложнее заставить их сидеть дома и ограничить их «свободу», чем заставить сидеть дома граждан той же Южной Кореи. Именно поэтому сегодня Китай уже почти справился с основной волной эпидемии коронавируса, а в Италии продолжается самое настоящее бедствие.

система городского видеонаблюдения в КНР

И, если говорить о несвободе личности, то, в первую очередь, необходимо её понимать, как симбиоз личности и власти или даже тотальное проникновение государства в частную жизнь людей. Именно это и происходит во многих странах Азии. Так, например, в Китае развёрнута масштабная система городского видеонаблюдения, а китайцев не смущает то, что с помощью их личных гаджетов государство следит за ними. В КНР внедрена, так называемая, цифровая система «социального рейтинга» граждан. Если гражданин совершает «хорошие» дела, например, занимается спортом или читает государственную прессу, баллы начисляются. Если он совершает разные правонарушения, даже совсем незначительные, баллы снимаются. В зависимости от рейтинга, гражданина могут наказать или поощрить. Могут уволить с работы, а могут предоставить возможность бесплатно путешествовать. Несомненно, именно эта система особенно пригодилась в Китае во время начала распространения эпидемии. Ведь граждане понимали: нарушение карантина опасно не только для их здоровья, но и для их дальнейшего функционирования в обществе. Если они сбегут из дома, они не только подвергнут своё здоровье опасности, но возможно лишатся значимых привилегий.

Жители Европы, напротив, выступают за свободу технологий, интернета и частной жизни. Такая модель массовой слежки вызвала бы в той же Италии не то, что «ряд вопросов», а самый настоящий общественный протест. Либеральная модель государственного управления не позволяет власти давить на граждан: все лежит на совести общества и отдельных людей. Именно поэтому до того момента, как граждане Италии не собрались с силами и не предприняли меры самоизоляции во благо своей нации, прошло достаточно времени для того, чтобы коронавирус успел распространиться так широко и вызвать такой высокий уровень смертности.

Пожилое население

Одна из самых правдоподобных версий была опубликована в итальянской газете Corriere della Sera. Там высказывается мнение о том, что на сегодняшний момент медицинскому персоналу не хватает материалов для проведения тестов на коронавирус, а основной очаг эпидемии пришёлся на те регионы Италии, в которых сосредоточена большая доля пожилого населения.

пожилое население

Как известно, особую опасность COVID-19 представляет именно для пожилых людей, у которых развиты многие хронические заболевания. Высокий уровень смертности можно объяснить тем, что вирус распространялся в тех местах, где проживает много людей старше шестидесяти лет. Более того, многие эксперты заявляют о том, что в таких европейских странах, как Италия или Испания, в принципе более низкий иммунитет у населения, что ведёт к более тяжелому протеканию болезни.

Что же касается недостатка материалов для проведения тестов на коронавирус, то эта проблема ведёт все к тому же выводу: в Италии или Испании может быть гораздо больше заболевших. Однако, опять же, до того момента, как этот дефицит материалов не будет восполнен, подтвердить или опровергнуть эту позицию не получится.

Таким образом, можно сказать, что далеко не в непрофессионализме европейских врачей заключается главная проблема. Ситуация развернулась так, что сложилось сразу несколько серьёзных обстоятельств, которые привели к такому положению вещей. Беспечность властей и граждан, высокая доля пожилых людей среди заболевших, статистические погрешности. Все это и привело к тому, что сегодня в европейских странах смертность намного выше.