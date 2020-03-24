Мишустина просят поддержать национальных международных автоперевозчиков

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24 марта 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает необходимым ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2021-2022 года, а также предусмотреть частичное освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон».

Соответствующее обращение направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Его подписали сам Ефимов, а также представители профессионального сообщества.

В документе говорится, что с учетом негативных последствий распространения коронавирусной инфекции на работу российских автотранспортных компаний, осуществляющих международные перевозки, в то числе связанных с ограничениями, вводимыми в иностранных государствах, правительство просят принять ряд мер поддержки национальных международных автоперевозчиков.

Речь, в частности, идет о введении моратория на уплату транспортного налога на 2021-2022 гоы, предусмотреть частичное освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон» с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года, а также обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в этом году и освободить от уплаты утилизационного сбора большегрузные транспортные средств экокласса «Евро-6».

Кроме этого, заявители просят сократить срок обязательной самоизоляции водителей после их возвращения из зарубежных рейсов в связи с тем, что шоферов попросту не хватает.

«В условиях пандемии коронавируса значительно возрастает роль российских международных автомобильных перевозчиков в обслуживании внешнеторгового оборота страны, обеспечения перевозок продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости для населения, комплектующих изделий для предприятий промышленности. Сегодня международные автоперевозчики нуждаются в комплексной поддержке со стороны государства», - заявил Ефимов.

Ранее Мишустин поручил предоставить отсрочку налогоплательщикам в сфере культуры и спорта.