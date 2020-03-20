Мишустин поручил предоставить отсрочку налогоплательщикам в сфере культуры и спорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры.
Такая мера позволит поддержать предприятия в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
В тексте поручения говорится, что «ФНС России поручено обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии».
Ранее объявили новые меры борьбы с коронавирусом в России.