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Совфед: коронавирус показал необходимость ужесточения наказаний за разжигание паники

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Совфед: коронавирус показал необходимость ужесточения наказаний за разжигание паники
сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia/Flickr.com

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что необходимо ужесточать административное и уголовное наказание за попытки разжигания паники в условиях ЧС и эпидемий.

Ранее распространение коронавируса стало причиной огромного количества фейков не только на международном уровне, но и в России.

Цеков в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что вбрасывание ложных новостей в условиях эпидемии можно назвать информационным терроризмом, поскольку это создает потенциальную опасность и толкает людей на спонтанные и неправильные поступки.

Кроме того, распространение паники может привести к массовым истерикам и дестабилизации обстановки. По мнению сенатора, подобные действия должны наказываться "максимально сурово".

ЕТ

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