Совфед: коронавирус показал необходимость ужесточения наказаний за разжигание паники

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что необходимо ужесточать административное и уголовное наказание за попытки разжигания паники в условиях ЧС и эпидемий.
Ранее распространение коронавируса стало причиной огромного количества фейков не только на международном уровне, но и в России.
Цеков в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что вбрасывание ложных новостей в условиях эпидемии можно назвать информационным терроризмом, поскольку это создает потенциальную опасность и толкает людей на спонтанные и неправильные поступки.
Кроме того, распространение паники может привести к массовым истерикам и дестабилизации обстановки. По мнению сенатора, подобные действия должны наказываться "максимально сурово".