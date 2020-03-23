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Рошаль призвал не бояться и не нагнетать атмосферу в период пандемии коронавируса

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Рошаль призвал не бояться и не нагнетать атмосферу в период пандемии коронавируса
Фото: kremlin.ru

Пандемия коронавируса – это индикатор готовности современной системы здравоохранения и фактически выступает «репетицией биологической войны». Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Знаменитый педиатр считает, что именно такие ситуации демонстрируют готовность систем здравоохранения и самих людей к подобным вызовам. В то же время он призвал «не бояться, и не нагнетать атмосферу».

Он отметил, что способность нового типа коронавируса передаваться от зараженных людей здоровым во многом уступает другим инфекциям, а смертность намного меньше, чем от многих других вирусов.

Ране сообщалось, что в России изменили алгоритм подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции.

ДВа
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