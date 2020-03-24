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СМИ: Праймериз «Единой России» могут пройти в конце мая

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

СМИ: Праймериз «Единой России» могут пройти в конце мая
Фото: соцсети

Праймериз «Единой России», где будут определены участники выборов 13 сентября, могут пройти 25-31 мая.

Таким образом, их начнут на неделю раньше, причем, внутрипартийное голосование будет проводиться в режиме онлайн из-за коронавируса, сообщают СМИ со ссылкой на. высокопоставленный источник в партии.

Внутрипартийное голосование по кандидатурам в органы местного самоуправления пройдут по так называемой четвертой модели, то есть, в них будут участвовать только члены «Единой России».

Праймериз по выбору кандидатов регионального уровня состоятся по первой модели, где могут участвовать все желающие. Дебаты также будут проходить в интернете, тем более что у единороссов есть опыт проведения дебатов в таком формате.

Инсайдер добавил, что решение утвердят на заседании президиума генсовета партии уже на этой неделе. Официальных сообщений по этому поводу «Единой России» пока что не распространяла.

Ранее сообщалось, что Медведев отправил единороссов работать волонтерами и помогать оперативным штабам в регионах.

ДВа

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