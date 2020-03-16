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Медведев отправил единороссов работать волонтерами и помогать оперативным штабам в регионах

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев отправил единороссов работать волонтерами и помогать оперативным штабам в регионах
Фото: сайт ВПП «Единая Россия»

Председатель партии «Единая Россия»  Дмитрий Медведев поручил региональным отделениям подключаться к работе оперативных штабов по противодействию коронавирусу.

Единороссы, в частности, будут оказывать людям всю необходимую помощь в качестве волонтеров.

«С сегодняшнего дня все подразделения партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса», - цитирует Медведева официальный партийный сайт.

По словам Медведева, партия должна помогать доставлять на дом продукты питания, лекарства, а также консультировать. Председатель «Единой России» также подчеркнул, что в самом пристальном внимании нуждаются люди старшего возраста, находящиеся в группе риска.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Эстонии меры по предотвращению распространения коронавируса.

ДВа

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