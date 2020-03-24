В Минздраве МО ответили на актуальные вопросы по коронавирусу

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24 марта 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Министерство здравоохранения Московской области

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В связи с распространением коронавирусной инфекции у многих возникает беспокойство: куда бежать и что делать? Минздрав Московской области ответил на самые актуальные вопросы граждан.

В специальной «коронавирусной» рассылке разъясняется, кто и как должен сдавать тест на коронавирус, а кому не следует суетиться. Тестированию подлежат жители, прибывшие на территорию России в течение двух недель до появления симптомов, контактировавшие с лицами, находящимися под наблюдением или заболевшими COVID-19, а также те, кому врачи поставили диагноз «пневмония». Уточняется, что самостоятельная сдача теста на коронавирус не предусмотрена, и тестирование не проводится в частных клиниках: забор проб для анализа осуществляют только сотрудники государственных медицинских учреждений.

Также в рассылке Минздрава МО уточнили, кому необходимо соблюдать режим самоизоляции и как это нужно делать. Самоизолироваться на 14 дней обязаны все лица, прибывшие на территорию РФ (постановление главного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7). При этом необходимо находиться дома в изолированном помещении, исключить контакты с «неизолированными» членами семьи, никуда не выходить. Соблюдение режима изоляции контролируется, подчеркнули в Минздраве МО.

Важный вопрос для тех, кто ушел на карантин из-за коронавируса: оформить лист нетрудоспособности можно, не выходя из дома, через личный кабинет на сайте фонда социального страхования. Для этого нужно иметь учетную запись в ЕСИА (Госуслуги).

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