Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус нового типа после прилета из Сирии. Согласно последней информации, анализы также сдали остальные участники делегации.

Подчеркивается, что врачи измерили температуру всем участникам делегации Минобороны, а также членам экипажа. Были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Уточняется, что все они показали отрицательный результат.

Напомним, 23 марта Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочую поездку в САР, где провел переговоры с главой республики Башаром Асадом. В рамках встречи обсуждались вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и других районах Сирии.