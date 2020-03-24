Студентов-медиков привлекли к борьбе с коронавирусом под Новосибирском

В Новосибирской области к борьбе с распространением нового коронавируса привлекли студентов медицинских вуза и колледжа. Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Андрей Травников.

Подчеркивается, что в настоящий момент ситуация в регионе стабильная, однако продолжается реализация мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Травников отметил, что наиболее серьезная нагрузка сегодня ложится на медработников, поэтому власти стараются находить любые возможности, чтобы облегчить их работу. В частности, было решено привлечь к борьбе с коронавирусом клинических ординаторов из Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). Кроме того, с сегодняшнего дня в Новосибирской области начали вместе с профессиональными медиками работать 87 студентов последнего курса медицинского колледжа.