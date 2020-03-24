Сенатор: Государство обязано защитить трудовое население в условиях любых кризисов

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24 марта 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов считает, что в условиях падения цен на нефть и обвала мировых финансовых рынков государство обязано защитить трудовое население.

По словам сенатора, в ряде европейских стран в связи с принятыми правительством мерами по сдерживанию распространения коронавируса в разы выросло число безработных, а в США уже 300 тысяч человек подали заявления на пособия по безработице.

«Закрепление в Основном законе зарплаты не ниже прожиточного минимума, уважения к труду граждан и принципов социального партнерства не даст потерять России статус страны, где зафиксирована самая малая доля незанятого населения в Европе», – говорит Ахматдов.

Законодатель считает, что прожиточный минимум будет формироваться, исходя из продуктовой корзины.

«Тем более важно конституционно закрепить правило, согласно которому человек не может получать меньше этого минимума», — подчеркнул сенатор.

Ранее первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что поправки в Конституцию оградят детей от последствий кризисов.