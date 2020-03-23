Сенатор: Поправки в Конституцию оградят детей от последствий кризисов

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23 марта 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский считает, что поправки в Конституцию, провозглашающие детей приоритетом государственной политики и налагающие на правительство дополнительные обязанности по их защите, оградят детей и будущие поколения от последствий кризисов.

По словам сенатора, дети всегда находятся в зоне особого риска и нуждаются в более сильных мерах социальной защиты, чем взрослые.

«Что уж говорить об условиях, когда весь мир борется с внезапно вспыхнувшей эпидемией коронавируса и пытается минимизировать потери от экономического коллапса», – отметил законодатель.

По его словам, обновление Основного закона сделает невозможным отказ от мер поддержки семей с детьми, сохранит образовательные программы, задачи государства по интеллектуальному и физическому воспитанию.

«Сегодняшняя ситуация с коронавирусом заставляет действовать: когда, если не сейчас, нужно обеспечить граждан правом на доступную и качественную медицинскую помощь», – добавил Рязанский.

По мнению сенатора, о сокращении финансирования этой области не должно быть и речи: для этого Конституция закрепит дополнительные обязанности федеральной и местной власти предоставить доступ людей к врачам на всей территории России, включая самые дальние и обособленные населенные пункты.

«Доступность медицины означает и рост количества врачей. А сделать это можно только путём увеличения их зарплат. Сегодня наши медики доказали, что заслуживают этого», – заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что поправки в Конституцию помогут сформировать ответственное отношение к здоровью.