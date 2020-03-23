Поправки в Конституцию помогут сформировать ответственное отношение к здоровью

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Так считает заведующий городским Центром медицинской профилактики ГКБ №8, главным внештатный специалист по медицинской профилактике Управления здравоохранения Администрации Челябинска, финалист конкурса «Лидеры России» Дмитрий Прокопьев.

Дмитрий Прокопьев принимал обсуждение в формирование поправок в вопросах здоровья (статья 72 статья 132). Он уверен, что поправки смогут сформировать у населения ответственное отношение к своему здоровью. Эксперт подчеркнул, что речь идет о профилактике заболеваний. «В статье 72-й мы закрепляем такое понятие, как общественное здоровье. Мы, медицинское сообщество, пытаемся разделить ответственность между врачом и пациентом. Ещё одна статья – 132-я. Она говорит об обязанности органов местного самоуправления обеспечивать доступную и качественную медицинскую помощь», - сказал он.

Отметим, что сегодня муниципальная власть не может влиять на учреждения здравоохранения, так как многие из них относятся к федеральной, ведомственной, государственной собственности. По мнению Дмитрия Прокопьева, все эти поправки очень важны для профессионального сообщества и граждан.





