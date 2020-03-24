Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Кузбассе выздоровел один из двух зараженных коронавирусом

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кузбассе выздоровел один из двух зараженных коронавирусом
пробирки, шприц, pixabay.com
Один из двух зараженных коронавирусом нового типа пациентов в Кузбассе выздоровел. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, гражданин к настоящему моменту выписан из больницы.
 
Цивилев уточнил, что еще один человек с подтвержденным случаем COVID-19 сейчас продолжает лечение. Кроме того, под постоянным наблюдением врачей находятся еще пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями кронавирусной инфекции.
 
Подчеркивается, что за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Кузбассе зафиксировано не было.
ЕТ

В мире

Премьер Джонсон закрыл Великобританию на карантин из-за эпидемии коронавируса

Премьер Джонсон закрыл Великобританию на карантин из-за эпидемии коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в Соединенном Королевстве карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Карантин введен на три недели. Джонсон призвал граждан оставаться дома.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью