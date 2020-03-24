В Кузбассе выздоровел один из двух зараженных коронавирусом

Один из двух зараженных коронавирусом нового типа пациентов в Кузбассе выздоровел. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, гражданин к настоящему моменту выписан из больницы.

Цивилев уточнил, что еще один человек с подтвержденным случаем COVID-19 сейчас продолжает лечение. Кроме того, под постоянным наблюдением врачей находятся еще пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями кронавирусной инфекции.