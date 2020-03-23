Безруков объяснил, зачем снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции

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23 марта 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Инстаграм Сергея Безрукова

Актер Сергей Безруков заявил о важности поправок в Конституцию в части истории, семьи и культуры, поскольку в противном случае может произойти обесценивание существующих ценностей.

Безруков сожалеет, что нельзя голосовать отдельно по каждой поправке. Тем не менее, он акцентирует внимание к историческому наследию, к семье, к культуре.

Актер выразил опасение, что если этого не будет в Конституции, то, «не дай бог, может наступить время, когда нас будут называть «родитель номер один» и «номер два», Советский Союз приравняют к гитлеровской Германии, на Красной площади вместо парада Победы пройдет гей-парад».

Ранее народный артист России снялся в агитационном ролике, где объяснил важность поправки в Конституцию о русском языке.