В Чечне запретили свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграмм-канале о запрете на проведении массовых мероприятий.
Речь, в частности, идет и о свадьбах, которые отныне временно запрещено проводить в ресторанах и кафе. Причина – профилактика распространения коронавируса.
«Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», – написал Кадыров.
Он также подчеркнул, что сделано несколько исключений, чтобы «гости города могли поесть». Но во всех кафе и ресторанах Чеченской Республики работают службы доставки.