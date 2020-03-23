В Чечне запретили свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

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23 марта 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграмм-канале о запрете на проведении массовых мероприятий.

Речь, в частности, идет и о свадьбах, которые отныне временно запрещено проводить в ресторанах и кафе. Причина – профилактика распространения коронавируса.

«Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», – написал Кадыров.

Он также подчеркнул, что сделано несколько исключений, чтобы «гости города могли поесть». Но во всех кафе и ресторанах Чеченской Республики работают службы доставки.