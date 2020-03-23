Генерал: Срочников весеннего призыва могут отправить на карантин

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23 марта 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Председатель президиума организации «Офицеры России», генерал-майор, герой России Сергей Липовой считает, что призывников, которые поступят в российскую армию в рамках весеннего призыва, могут отправить на карантин.

Генерал отметил, что весенняя призывная кампания идет по плану и отмены или переноса призыва не будет. Однако тех призывников, по словам Липового, которые придут в армию в апреле, наверняка сначала поместят в карантин. К тому же в армии есть все условия для карантина и наблюдения за здоровьем военнослужащих.

Липовой также отметил, что в случае, если призыв придется перенести, это никак не скажется на обороноспособности страны.

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