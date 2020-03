Новостной портал Ганы Ghanamma: «Владимир Путин выпустил на улицы 500 львов, чтобы люди соблюдали карантин»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Вчера в некоторых СМИ начал распространяться фейк о том, что Владимир Путин выпустил на улицы страны 800 тигров и 500 львов, чтобы они следили за соблюдением карантина. Россиян такие новости не испугали, а повеселили. Однако многие крупные СМИ уже вышли с предупреждением остерегаться fake news.

22 марта новостной портал Ганы Ghanamma опубликовал новость о том, что президент России Владимир Путин «выпустил 500 львов и 800 тигров на улицы России, чтобы обеспечить соблюдение правил полного карантина в стране». Сообщение сопровождалось «подтверждающим» фото и публикациями из социальных сетей. Также, по словам африканских журналистов, Путин направил всем россиянам очень короткое заявление о профилактике коронавируса которое гласит: «Оставайся дома на 15 дней или отправляйся в тюрьму на 5 лет».

Конечно, почти никто новости не поверил, а многие россияне и вовсе растащили фото на мемы. Наиболее полное опровержение выпустило издание The Times of India. Корреспонденты выяснили, что фотография льва на улице города была сделана в Йоханнесбурге в 2016 году, куда его привезли для съемок в фильме. Подпись с пометкой «экстренное сообщение» была добавлена с помощью инструментов сайта под названием «Break Your Own News», который дает людям возможность создавать свои собственные «экстренные новости».

В России к фейкам, связанным с коронавирусом, относятся серьёзнее. Следственный комитет начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России «с целью усиления панических настроений». Распространителям фейков грозит штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет.