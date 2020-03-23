В Кремле прокомментировали поручение Мишустина контролировать круг контактов больных коронавирусом:

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

pexels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поручение премьер-министра Михаила Мишустина Минкомсвязи создать систему отслеживания местонахождения граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом.

По словам Пескова, в Кремле считают, что поручение правительства создать систему отслеживания за кругом контактов больных с COVID-19 не нарушает ничьи права. "Контроль за местонахождением граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, не идет вразрез с соблюдением прав граждан РФ", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, глава правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему контроля на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов конкретных лиц.

Гражданин, контактировавший с больным коронавирусом, может получить сообщение о необходимости соблюдать режим самоизоляции. После этого они должны самоизолироваться, а при наличии симптомов - пройти медицинское обследование и сдать анализы.