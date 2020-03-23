В Подмосковье таксист отказался везти женщину с насморком

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23 марта 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: pixabay.com

В подмосковных Химках таксист отказался везти местного жителя из-за симптомов ОРВИ. Известно, что инцидент произошел несколько дней назад.

Согласно источнику, севшая в машину женщина начала высмаркиваться, что возмутило водителя. Тогда он попросил пассажирку покинуть салон автомобиля, но та отказалась выходить добровольно, в результате чего между ними возникла словесная перепалка.

Более подробные детали конфликта не раскрываются.

Ранее сообщалось, что число зараженных в России достигло 438 человек, при этом большая часть из них находится в Москве. Новые случаи завозные, уточнил премьер России Михаил Мишустин. При этом 17 пациентов выздоровели.