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В Польше огласили прогноз о возможном «распаде РФ» на десятки частей к 2025 году

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Польше огласили прогноз о возможном «распаде РФ» на десятки частей к 2025 году
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российская Федерация может «распасться» на десятки мелких государств к 2025 году. Соответствующий прогноз прозвучал в ходе лекции, с которой выступил Казимир Фрицкевич, польский эксперт по правовым вопросам и адвокат.

Как пишет китайское издание Sohu, Фрицкевич считает реальным такой вариант развития событий, при котором Крымский полуостров «вернется» в состав Украины и от нынешней России останется только территория, границы которой будут пролегать в глубине Восточно-Европейской равнины. Данное государственное образование в случае реализации сценария распада ждут конфликты с Чечней и Татарстаном, предсказал юрист из Польши.

Ранее сегодня сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ, назвал препятствие для уничтожения российской базы «Хмеймим» в Сирии Соединенными Штатами.

 

ДЦ

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