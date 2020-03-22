В Минкульте посоветовали кинотеатрам временно отменить показы

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22 марта 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Минкульт РФ обратился к владельцам кинотеатров по всей стране с рекомендацией временно приостановить показы в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Предполагается, что кинотеатры будут закрыты с понедельника, 23 марта. «Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», - заявили в ведомстве.

Соответствующий приказ подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Информация доведена до органов исполнительной власти и местного самоуправления.