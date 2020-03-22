Инфекционист рассказал, насколько безопасен транспорт в столице

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22 марта 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие виды общественного транспорта наиболее безопасны в период эпидемии коронавируса.

Викулов отметил, что риск заражения в разы возрастает там, где большая «скученность пассажиров». При этом врач добавил, что можно не опасаться ездить в метро, поскольку в московской «подземке» вводятся системы фильтрации воздуха, а также тепловизоры.

Инфекционист посоветовал отдавать предпочтение такси или личному транспорту, но предупредил, что если такой возможности нет, то не стоит полностью отказываться от общественных средств передвижения. Викулов подчеркнул, что в столице весь городской транспорт обрабатывается антибактериальными средствами как изнутри, так и снаружи.